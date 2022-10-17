Загалом по країні 15 жовтня споживання електроенергії скоротилося на 10%.

У суботу, 15 жовтня, найбільше обмежили в споживання електроенергії мешканці Чернігівщині - на 20%, а Києва та області - тільки на 7%.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення до українців.

Він зазначив, що через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. При цьому Зеленський додав, що такі відключення можна буде не робити, коли всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години.

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"Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України. Наприклад, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%. Я вам дуже вдячний. А загалом по країні в середньому – на 10%. Київ та область – тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу", - звернувся президент України.

Він нагадав про необхідність з 17:00 до 23:00 скоротити споживання електрики.

"Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", - наголосив Зеленський.

Економія електроенергії в Україні

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області.

За даними "Укренерго", внаслідок обстрілу значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури. Диспетчерський центр "Укренерго" попередив про можливі застосування графіків аварійних відключень. Жителів Києва та області закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо в період з 17:00 до 23:00.

У Офісі президента України закликали заощаджувати ввечері електроенергію також жителів Житомирської, Черкаської, Чернігівської областей.

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