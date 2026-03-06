Нафта по $150: у Катарі попередили про сценарій, який може 'зруйнувати' світову економіку

Конфлікт в Ірані може змусити країни Перської затоки припинити експорт енергоносіїв "протягом декількох днів".

Війна на Близькому Сході може спричинити зростання ціни на нафту до 150 доларів за барель за два-три тижні, якщо танкери та інші торгові судна не зможуть пройти через Ормузьку протоку, пише Financial Times.

Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі попередив, що війна на Близькому Сході може "зруйнувати світову економіку", і передбачив, що всі експортери енергоносіїв з країн Перської затоки припинять виробництво протягом декількох днів.

Він також прогнозує, що ціни на газ зростуть до 40 доларів за мільйон британських теплових одиниць, що майже в чотири рази більше, ніж до початку війни.

За його словами, навіть якщо війна в Ірані закінчиться негайно, Катару знадобиться "від кількох тижнів до кількох місяців", щоб повернутися до нормального циклу поставок після удару іранських дронів по його найбільшому заводу з виробництва скрапленого природного газу.

Зазначається, що ключовий ризик - блокування Ормузької протоки, через яку проходить приблизно п’ята частина світового експорту нафти та газу.

"Якщо ця війна триватиме кілька тижнів, це вплине на зростання ВВП у всьому світі. Ціни на енергоносії для всіх зростуть. Буде дефіцит деяких продуктів, і це спричинить ланцюгову реакцію на заводах, які не зможуть забезпечити постачання", - зазначив міністр енергетики Катару.

Вплив війни в Ірані на ринок нафти - останні новини

2 березня в Ірані заявили про закриття Ормузької протоки. Це може може зупинити експорт з ключових нафтових країн.

Експерти зазначають, що ціни на нафту залишатимуться на відносно високому рівні в найближчі місяці. Ціна нафти Brent очікується на рівні 90 доларів за барель, а вартість скрапленого природного газу (СПГ) – 17 доларів за мільйон британських теплових одиниць у першому кварталі 2026 року.

При цьому 6 березня вперше за останні шість днів ціни на нафту почали падати. Цьому сприяло те, що уряд США розглядає можливість втручання на ринку, щоб стримати зростання цін.

