Трамп назвав умову для зняття морської блокади Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить морську блокаду Ірану доти, доки Тегеран не погодиться укласти ядерну угоду, яка задовольнить Вашингтон. Таку заяву він зробив в інтерв'ю Axios.

За словами Трампа, морська блокада є ефективнішою, ніж бомбардування Ірану. Він додав, що відхилив пропозицію Ірану щодо Ормузької протоки.

"Вони хочуть врегулювати ситуацію. Вони не хочуть, щоб я продовжував блокаду. Я не хочу знімати блокаду, тому що не хочу, щоб вони мали ядерну зброю", - сказав журналістам президент США.

Відео дня

За словами джерел видання, Центральне командування США підготувало план короткої серії ударів по Ірану в надії вийти з глухого кута в переговорах. Згідно з планом, після ударів США посилять тиск на Тегеран, щоб він повернувся за стіл переговорів.

Співрозмовники видання зазначили, що поки що Трамп не ухвалив рішення про відновлення бойових дій. Однак він розгляне цю можливість, якщо Іран не піде на поступки.

Трамп наказав готуватися до масштабної блокади Ірану

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела серед американських чиновників писало, що президент США Дональд Трамп наказав своїм помічникам готуватися до тривалої та виснажливої блокади Ірану.

За наявними даними, американський лідер вирішив остаточно перекрити "кисень" іранській економіці. Чиновники розповіли журналістам, що йдеться про повну заборону судноплавства в іранські порти, що фактично зупинить експорт нафти.

