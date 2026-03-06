ЄС програє битву за газ: танкер відмовився доставляти СПГ у Європу, змінивши курс на Азію

Азійські покупці дедалі активніше конкурують за наявний газ.

Один танкер зі скрапленим природним газом (СПГ), що прямував до Європи, під час рейсу розвернувся та змінив курс на Азію. Це сталося після різкого стрибка цін на світовому ринку газу.

Як пише угорське економічне видання Világgazdaság, через конфлікт на Близькому Сході посилюється конкуренція за обмежену пропозицію газу. Танкер BW Brussels спочатку прямував до європейського порту, проте під час рейсу він змінив маршрут і зараз рухається до Азії.

Експерти зазначають, що це перший відомий випадок під час нинішнього стрибка цін, коли поставка СПГ, що прямувала до Європи, змінила маршрут на користь Азії.

Рішення зумовлене тим, що азійські покупці дедалі активніше конкурують за наявний газ. Зазначається, що у глобальній торгівлі скрапленим газом це звична практика: поставки часто йдуть туди, де пропонують вищу ціну.

Ринкову напруженість спричинив конфлікт на Близькому Сході. Ціни на європейський газ різко зросли після того, як Катар зупинив виробництво зрідженого газу через атаки на Іран. Зростання було надзвичайно швидким: ціна газу в Європі за тиждень підскочила на 66%.

Цей крок особливо чутливий для ринку, бо Катар – один із ключових експортерів СПГ у світі. Близькосхідна країна постачає близько 20% скрапленого газу у світі і залишається другою за обсягом експортеркою після США. Різке скорочення пропозиції одразу підняло ціни по всьому світу.

Європа може втратити газ на користь Азії

Аналітики Kpler вважають, що це може бути лише початком. Це може повториться з партіями, які ще не прив’язані до конкретного покупця. Якщо азійський ринок і надалі пропонуватиме вищі ціни, можливо, ще більше танкерів змінюватимуть маршрути.

Для європейського газового ринку це серйозна проблема: покупці, побоюючись втратити постачання, можуть бути змушені платити ще більше. Це, у свою чергу, може призвести до зростання ціни на європейській газовій біржі.

Частина глобального постачання СПГ також пролягає геополітично чутливими маршрутами. Поставки з Катару та ОАЕ виходять на світовий ринок лише одним морським шляхом – через Ормузьку протоку. Нестабільність у регіоні впливає не лише на ціни, а й на безпеку ланцюгів постачання.

Цифри свідчать про вразливість: у 2025 році 99% імпорту СПГ до Пакистану надходило з Катару та ОАЕ, порівняно з 59% імпорту до Бангладеш та Індії. Якщо напруженість на Близькому Сході збережеться, то нинішній розворот танкера може бути лише першим, а конкуренція за газ між Європою та Азією – ще жорсткішою.

Ціни на газ в Україні та світі - останні новини

Ціни на природний газ в Європі відновили різке зростання за останні роки - на початку цього тижня вартість СПГ зросла до трирічного максимуму. Невизначеність через війну на Близькому Сході продовжує розхитувати енергетичні ринки.

За останні дні ціни на природний газ в Україні зросли на 20% і 3 березня досягли 27 800 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ). Фахівці зазначають, що ціни на природний газ в Україні зростають під непрямим впливом війни на Близькому Сході.

