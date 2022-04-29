США не дозволять РФ уникнути санкцій, займаючись газовим та нафтовим шантажем.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України США не дозволять РФ уникнути санкцій, займаючись газовим і нафтовим шантажем.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден.

"Росія пригрозила двом нашим союзникам припиненням постачання енергоносіїв. Скажу ясно: ми не дозволимо Росії залякуваннями або шантажем уникнути санкцій. І ми не дозволимо їй використовувати свою нафту, щоб уникнути наслідків за агресію. Ми працюємо з іншими країнами, такими як Південна Корея, Японія та Катар, які підтримують наші зусилля, щоб допомогти європейським союзникам, яким Росія загрожує газовим шантажем, задовольнити свої потреби в енергоносіях іншими способами", — сказав Байден.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

26 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ЗСУ почали переводити на озброєння НАТО і стандарти Альянсу.

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