Минулої доби підрозділи ДСНС 261 раз виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів.

Станом на 9:00 14 березня в Україні немає світла у 1 003 населених пунктах, із них частково знеструмлено 20.

Про це йдеться в інформації Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучено 12 генераторів, з них 5 - для забезпечення електроенергією лікарень.

"За минулу добу підрозділами ДСНС здійснено 620 виїздів, у тому числі 261 виїзд на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 50 осіб. Піротехніками ДСНС здійснено 109 залучень, знешкоджено 330 ВНП, обстежено та очищено територію площею 4,52 га", - повідомили в ДСНС.

На державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС у співпраці з Товариством Червоного Хреста України та органами місцевої влади розгорнуто 87 наметів для обігріву та прийому громадян. З початку функціонування надано допомогу близько 225 тис. особам.

Проведено евакуацію населення загальною кількістю понад 548 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на 13 березня відключеними залишалися 37 газорозподільних станцій.

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