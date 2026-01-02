Україна встановила 5-річний рекорд з імпорту газу: звідки надходить 'блакитне паливо'

У 2026 році Україна не зможе відмовитися від імпорту газу.

У 2025 році Україна імпортувала 6,47 мільярда кубометрів газу, оновивши п’ятирічний рекорд, повідомляє Expro.

Зазначається, що наша держава змушена закуповувати за кордоном рекордні обсяги газу через масовані російські обстріли, які призвели до падіння внутрішнього газовидобутку, та вкрай малі запаси "блакитного палива" у газосховищах за підсумками опалювального сезону 2024/25 року.

"За повідомленням очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького, у 2025 році атаки були найінтенсивнішими за весь час війни. Найбільші атаки на видобуток фіксувалися у лютому та жовтні, коли за різними оцінками видобуток падав на 40-60%", - зазначають аналітики.

Відео дня

Видання додає, що додатково імпорт газу у другій половині року стимулювала вища, ніж у Європі, вартість "блакитного палива" на українському ринку. У липні Україна імпортувала найбільший місячний обсяг газу у 2025 році - 833 мільйони кубометрів газу.

В кого Україна купувала газ в 2025 році

Зазначається, що Україна імпортувала природний газ з різних напрямків, проте традиційними постачальниками залишалися західні сусіди: Угорщина, Словаччина та Польща.

Найбільше газу в 2025 році імпортовано з Угорщини – 2,94 млрд куб м або 45,5% усього імпорту. На другому місці Польща, де ми протягом року закупили 2,1 млрд куб м природного газу або 32,5% усього імпорту.

"В окремі місяці, особливо наприкінці року, потужності для імпорту газу з Угорщини та Польщі використовувалися на максимум", - зазначає видання.

Замкнула трійку лідерів Словаччина, через труби якої Україна отримала 1,33 млрд куб м природного газу протягом 2025 р. або 20,5% усього імпорту.

"Хоча потужності для імпорту газу зі Словаччини найбільші, проте через високі тарифи цей напрямок не такий популярний, як Угорщина чи Польща", - пояснює Expro.

Аналітики очікують, що у 2026 році Україна не зможе відмовитися від імпортного газу.

"У 1 кварталі 2026 року, як і протягом 2025-го, найбільшим імпортером, ймовірно, буде залишатися "Нафтогаз". Така тенденція може зберегтися і протягом всього року. Компанія може імпортувати декілька млрд кубометів газу в 2026 році. Реальні обсяги імпорту природного газу в 2026 році будуть залежати від перебігу війни. Стан внутрішнього видобутку природного газу та обсяги споживання будуть напряму впливати на обсяги імпорту газу в 2026-му та у наступні роки", - підсумовує видання.

Запаси газу та удари РФ по газовій інфраструктурі України - останні новини

Наприкінці жовтня 2025 року в газосховища вдалося закачати понад 13 мільярдів кубометрів газу. Водночас через масовані російські обстріли, Україна була змушена збільшити імпорт газу і планує купувати "блакитне паливо" навіть під час опалювального сезону.

На початку грудня комерційний директор групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко повідомив, що Україна майже знайшла гроші на закупівлю необхідних обсягів газу.

За неофіційними даними, Росія знищила близько 60% газового виробництва в Україні. Як зазначав виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко, Росія здійснила 24 масовані комбіновані атаки на газову інфраструктуру України за 2025 рік. Проте попри це, за його словами, власний газ залишається основою і досі забезпечує левову частку споживання в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: