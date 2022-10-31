Держава стала найбільшим постачальником газу в Європу після підривів трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Збройні сили Норвегії не виключають можливість диверсії на енергетичних об'єктах в країні. Саме тому була посилена готовність до захисту комунікацій в державі.

Такою інформацією поділилося видання Bloomberg з посиланням на заяви офіційних осіб.

"Посилення напруженості означає, що ми більше схильні до загроз, розвідданих і впливу. Це робить необхідним для всіх країн НАТО бути більш пильними, включаючи Норвегію", — заявив у понеділок прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Відео дня

За словами чиновника, "немає ніяких ознак того, що Росія розширить свої військові дії на інші країни". При цьому Норвегія з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну кілька разів підвищувала готовність Збройних сил. А тепер держава зробила додаткові заходи щодо захисту своєї нафтогазової інфраструктури в Північному морі. Сюди відноситься, наприклад, скорочення традиційних тренувань і навчань ЗС Норвегії і збільшення морського спостереження.

У державі виявили "аномально високий" рівень активності дронів біля установок на своєму континентальному шельфі після вибухів у трубопровідній системі "Північний потік". Щоб допомогти Норвегії, Великобританія, Німеччина і Франція направили у води Північного моря свої патрулі.

Газова ситуація в Європі: останні відомості

Після подій на "Північному потоці" скандинавська держава стала найбільшим імпортером природного газу в Європу.

В кінці жовтня з'явилася інформація, що Італія планує вдвічі наростити обсяг національного видобутку газу. За словами міністра промисловості Адольфа Урсо, це допоможе знизити енергетичну залежність від Росії.

Ціни на газ в Європі 24 жовтня вперше з літа опустилися до тризначної позначки. Вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах впала до 995 доларів за 1 тис. куб. м, або до 96,75 євро за 1 МВт-год.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Газпром" обмежив імпорт газу в багато європейських країн. У список, наприклад, потрапили Італія і Молдова.

Через дії РФ Єврокомісія почала шукати рішення. Зараз вона розглядає введення "динамічного" обмеження вартості газу.

Вас также могут заинтересовать новости: