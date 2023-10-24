Частка Росії в міжнародній торгівлі газом, яка становила 30% у 2021 році, впаде до 15% до 2030 року.

Частка Росії у міжнародній торгівлі газом до 2030 року впаде вдвічі у порівнянні з 2021 роком, а дохід від продажу російського газу зменшиться на 60 мільярдів доларів до кінця цього десятиліття.

Про це йдеться у дослідженні Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Так, прогноз МЕА передбачає зниження попиту на природний газ у 2040 році приблизно на 570 млрд кубометрів або на 12%, порівняно із попереднім прогнозом.

"Частка Росії в міжнародній торгівлі газом, яка становила 30% у 2021 році, впаде до 15% до 2030 року. Чистий дохід від продажу газу впаде з приблизно 100 мільярдів доларів США у 2021 році до менш ніж 40 мільярдів доларів США у 2030 році за всіма сценаріями", - йдеться у звіті.

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У 2022 році трубопровідний експорт з Росії до Європи скоротився майже наполовину, а будівництво нових газопроводів з Росії до Китаю є недоцільним, оскільки траєкторія попиту в КНР не передбачає значного зростання.

Крім того, на ринку ЗПГ, до якого в теорії може звернутися Росія, спостерігається велика конкуренція: на стадії будівництва зараз перебувають проекти потужністю близько 250 млрд кубометрів газу на рік, які планується запустити у період з 2025 по 2030 рік.

Російський газ - що відомо

Станом на 18 липня 2023 року ЗМІ писали, що російський газ стає непотрібним в Європі. Частка російського газу у споживанні країн ЄС до повномасштабного вторгнення складала близько 40%. Однак, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, більшість з європейських країн почали відмовлятися від енергоресурсів країни-агресора.

За перше півріччя 2023 року експорт російського газу до Європи скоротився на майже 40 млрд кубометрів, а за підсумками року видобуток в Росії впаде ще на 62 млрд.

Станом на 27 вересня 2023 року повідомлялося, що Росія навчилася обходити санкції на нафту та газ, а європейці бояться їх посилювати.

За словами президента Київської школи економіки Тимофія Милованова Росія втратила на продажі нафти, за рахунок цінової "стелі", 100 мільярдів доларів і 40 млрд доларів від ембарго на газ.

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