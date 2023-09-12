Україна та Європа отримують російське пальне під маркуванням інших країн.

Україна досі споживає російське пальне під маркуванням інших країн, а Європа змішує російську нафту з ресурсом інших постачальників і в такий спосіб споживає її.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповів засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін. "Нічого не змінилося. Ми досі споживаємо російське та білоруське пальне. Як це відбувається? Такі країни, як Греція, отримують російські нафтопродукти і віддають нам як грецькі", - каже він.

За його словами, європейці дозволили собі робити суміші російської нафти з чорним золотом інших країн і в такий спосіб споживати ресурс агрессора. І єдиний спосіб для європейців повністю відмовитися від російського палива - це підірвати нафтопроводи.

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"Якщо європейці скажуть: "Ми з Росії більше нічого не беремо", підірвуть нафтопроводи, ось тоді так. Але коли "Турецький потік" повним ходом працює, танкери з Новоросійська щодня виходять, це означає, що нічого не змінилося. І це не від нас залежить. Від санкцій ефекту не було", - продовжив засновник мережі АЗС "Прайм".

Російське пальне

На початку липня 2022 року країни "Великої сімки" уклали угоду щодо зниження цін на російську нафту за допомогою "цінової стелі".

3 грудня Рада ЄС ухалила рішення щодо встановлення максимальної ціни на нафту, яку Росія експортує, на рівні 60 доларів США за барель. Це рішення набуло чинності вже 5 грудня.

В липні 2023 року російська нафта перевищила ціновий ліміт у 60 доларів, через що Росія отримала рекордний за 8 місяців прибуток від експорту нафти - 15,3 млрд доларів.

В травні 2023 року стало відомо про те, що російське пальне досі потрапляє в Україну та Європу. Нафтопродукти потрапляють до Європи як пальне, виготовлене не в Росії, а в інших країнах.

9 травня 2023 року Кабінет міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження, щоб таким чином перекрити можливість потрапляння російських нафтопродуктів в Україну.

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