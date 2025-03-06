Блок пропустить встановлений термін для подання плану з припинення залежності від Москви.

Європейський союз призупинить роботу над "дорожньою картою" щодо відмови від викопного палива та ядерних технологій Москви. Рішення ухвалено, тому що президент США Дональд Трамп прагне нормалізувати відносини з Росією і нав'язати свою версію миру в Україні.

Видання Politico пише, що робота зі зниження залежності від російських енергоресурсів триває, але план не буде презентовано наприкінці місяця, як планувалося.

"Ми продовжуємо роботу над "дорожньою картою", вона готується, але терміни змінилися у світлі останніх геополітичних подій. Дата буде повідомлена в належний час", - повідомило джерело.

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Орієнтовний порядок денний, підготовлений Європейською комісією, також підтверджує, що план не буде представлений наприкінці цього місяця.

Наразі ЄС веде переговори з адміністрацією Трампа, які, ймовірно, включатимуть зобов'язання щодо збільшення імпорту американського газу, тоді як двосторонні переговори Вашингтона з Росією останніми тижнями викликали невизначеність щодо майбутніх економічних відносин між Кремлем і Заходом.

Продаж російського газу в Європу

Минулого року Євросоюз отримав 16,5 млн тонн скрапленого природного газу до середини грудня, незважаючи на зусилля зі скорочення поставок з Росії. Це вище за показник попереднього року в 15,18 млн тонн.

Новий комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен обіцяв цього року представити план того, як блок зможе виконати поставлене на 2027 рік завдання щодо відходу від російського викопного палива.

Пізніше він повідомив, що ЄС докладатиме більше зусиль для заміни російських енергоресурсів, розглядаючи, зокрема, збільшення імпорту газу зі США та прискорений розвиток відновлюваної енергетики.

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