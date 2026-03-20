Чи перегляне ЄС терміни відмови від газу з РФ: в Єврокомісії дали чітку відповідь, - FT

У ЄС розкрили плани щодо російського газу на тлі пошкодження потужностей з виробництва СПГ у Катарі.

Європейський Союз дотримається своєї обіцянки припинити весь імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до кінця року, незважаючи на глобальний шок у постачанні газу, спричинений війною на Близькому Сході, пише Financial Times.

"У нас є чіткі цілі, і ми дотримуємося їх. Ми йдемо за планом у середньо- та довгостроковій перспективі, і наші цілі дуже чіткі", - зазначила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Так вона відповіла на питання, чи відкладе ЄС припинення імпорту у відповідь на пошкодження потужностей з виробництва СПГ у Катарі та порушення роботи світових газових ринків.

Крім того, у четвер лідери ЄС домовилися про те, що голова Європейської комісії назвала "тимчасовими, індивідуальними та цілеспрямованими" заходами для пом’якшення безпосереднього впливу зростання цін на енергоносії на континенті.

26 січня Європейська Рада ухвалила рішення щодо поступової остаточної заборони імпорту "блакитного палива" з РФ. Передбачається, що повна заборона на імпорт скрапленого газу набере чинності з початку 2027 року, а на імпорт трубопровідного газу з осені 2027 року.

При цьому не всі члени блоку готові відмовитися від російського газу. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо тоді заявив, що Братислава має намір оскаржити рішення Євросоюзу щодо припинення імпорту російського газу.

16 березня Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен виступив різко проти відновлення співпраці з Росією в енергетичній галузі, попри зростання цін на енергоносії через події на Близькому Сході.

