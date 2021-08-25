У Путіна обмежилися короткою заявою.

Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав "Північний потік-2" "виключно комерційним проектом", коментуючи програш оператора-компанії у суді в Дюссельдорфі.

Про це він повідомив у коментарі ТАСС.

"Ми можемо тільки повторити раніше озвучені на різних рівнях заяви про те, що "Північний потік-2" – це проект виключно комерційний, міжнародний, який покликаний зробити суттєвий вклад в енергобезпеку усієї Європи", – заявив він.

Пєсков додав, що компанія повинна сама ухвалювати рішення про подальші дії.

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25 серпня Вищий земельний суд Дюссельдорфа відмовив компанії Nord Stream AG у звільненні "Північного потоку-2" від вимог газової директиви ЄС. Мова йде про норми, які передбачають поділ діяльності з видобутку і транспортування газу.

Згідно з рішенням суду, видобувна компанія не може володіти трубопроводом, по якому доставляється її газ. Отже, компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від Газпрому, а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників.

Суть позовної заяви:

Оператор "Північного потоку-2" оскаржив рішення регулятора не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. Скарга була подана відносно пункту 28б закону про енергетичну економіку ФРН.

Серед основних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ і компаній, які його транспортують.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". У ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Яна Ставська