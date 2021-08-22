Президент підкреслив, що питання "Північного потоку-2" є не економічним, а політичним та безпековим.

Президент Володимир Зеленський заявив, що проект "Північний потік-2" - це зброя, яка є небезпечною не лише для України, а й для всієї Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Я вважаю, що це зброя ("Північний потік-2" – УНІАН). Я вважаю, що неправильно не помічати, що це небезпечна зброя не тільки для України, а для всієї Європи", – наголосив він.

Президент підкреслив, що питання "Північного потоку-2" не є економічним, тому Україна не говоритиме про нього у такому ключі.

Читайте такожЦіни на газ в Україні можуть зрости після запуску "Північного потоку-2" – Зеленський"Це настільки небезпечно, що навіть зараз, коли "Північний потік-2" ще недобудований, ми бачимо, хто контролює газові ціни в Європі… Тому це питання політичне та безпекове. Я не вважаю, що це економічне питання", – зазначив Зеленський.

На його думку, добудова "Північного потоку-2", а згодом й користування ним призведуть до великих ризиків.

"Це буде на руку лише Російській Федерації", – підсумував Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Антоніна Доломанжи