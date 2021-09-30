Глава МЗС назвав розвиток водневої енергетики дуже серйозним інструментом європейської інтеграції України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що у майбутньому воднева енергетика має замінити в Європі російський газ і економічно зв'язати Україну та Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Безумовно зараз всі ми з вами живемо новинами, присвяченими газу - ціна на газ, "Північний потік-2", транзит через Україну, розвиток альтернативних шляхів транспортування газу, контракт наших угорських сусідів з Росією", - сказав Кулеба.

"І це дійсно важливо, але потрібно думати не лише про сьогодні, але й про завтра. І думати про те, яким чином створити нові можливості для України у завтрашньому дні для того, щоб зміцнити її енергетичну безпеку, загальну безпеку і економічну. І я переконаний, що таку можливість нам надає водень", - наголосив Кулеба.

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Він сказав, що "розвиток вогневої енергетики в Україні є не просто джерелом створення альтернативного джерела енергії, а великим політичним європейським проектом, який здатен кардинально змінити розклад сил і силу альянсів на європейському континенті".

"У перспективі, якщо Україна не змарнує свій шанс, а я особисто буду докладати усіх зусиль, щоб цього не відбулося... Наприклад, Україна у відносинах з Німеччиною може зайняти те місце, яке зараз займає Росія, коли йдеться про постачання газу. І ми в жодному разі не повинні розглядати водень як суто економічний проект... Постачання водню до споживачів в країнах Європейського Союзу - це великий політичний проект і насправді дуже серйозний інструмент європейської інтеграції України, тому що він здатен зв'язати у нерозривний вузол економіки України та країн Європейського Союзу", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС нагадав, що нещодавно Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписала з німецьким RWE угоду про співпрацю щодо постачання у Німеччину водню, чотири оператори газотранспортних систем з України, Німеччини, Словаччини та Чехії представили спільну ініціативу Центрально-європейський водневий коридор, коли у той же час Євросоюз активно розбудовує водневу інфраструктуру.

Перехід України на водень: що відомо

У Міністерстві енергетики розпочато роботу з оцінки можливостей української газотранспортної системи, необхідних інвестицій для її модернізації, щоб забезпечити транспортування водню до країн ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має намір в середньостроковій перспективі транспортувати в країни Європейського Союзу водень, використовуючи потужності своєї газотранспортної системи.

Міністерство енергетики найближчим часом розробить стратегію водневої економіки України та регуляторне поле для запуску ринку водню в нашій країні.

Воднева стратегія є невіддільною частиною Європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Єврокомісія окремо виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов'язаність інфраструктури та технологічний розвиток.

У червні Міністерство енергетики України приєдналося до Європейського альянсу з чистого водню.

Автор: Віталій Саєнко