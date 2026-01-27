Україна зможе імпортувати більше газу з Польщі: Шмигаль розкрив деталі

До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть до 18,4 млн куб. м на добу.

Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу.

Як повідомив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль, оператор ГТС Польщі Gaz-System і "Оператор ГТС України" узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року.

"До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу. Це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури", - зазначив Шмигаль.

За його словами, збільшення спроможностей імпорту - частина системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу.

"Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту. У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу - понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG", - додав міністр.

У 2025 році Україна встановила 5-річний рекорд з імпорту газу, імпортувавши 6,47 мільярда кубометрів "блакитного палива". Держава змушена закуповувати за кордоном рекордні обсяги газу через масовані російські обстріли, які призвели до падіння внутрішнього газовидобутку, та вкрай малі запаси у газосховищах.

За словами очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького, у 2025 році удари були найінтенсивнішими за весь час війни. Найбільші атаки фіксувалися у лютому та жовтні, коли за різними оцінками видобуток падав на 40-60%.

