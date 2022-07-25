Якщо буде загроза викрадення електрики з української енергосистеми, то будуть прийняті відповідні заходи, запевнили в "Енергоатомі".

Президент національної енергогенерувальної компанії "Енергоатом" Петро Котін запевняє, що українська електрика, зокрема, з тимчасово окупованої Запорізької АЕС, не надходить до анексованого Росією Криму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Якщо буде загроза викрадення електрики з української енергосистеми чи постачання її з Запорізької АЕС (до Криму), будуть заздалегідь прийняті відповідні заходи, які потрібно буде провести нашим ЗСУ, щоб цього ніколи не сталося", - сказав він.

Президент "Енергоатому" підтвердив, що російські сили відновили в Херсонській області ЛЕП, підірвані восени 2015 року. Водночас він пояснив, що "Крим під’єднаний до російської енергосистеми, її частота не збігається з українською, тож автоматичне з’єднання неможливе без додаткового вартісного обладнання".

"Нічого з цього в них не вдасться. Дійсно вони там поновлюють лінії, але це не призведе до того, щоб вони могли постачати нашу електрику до Криму", - заявив Котін.

23 липня підконтрольні Росії ЗМІ повідомили про "кінець енергетичної блокади" з боку України та "закільцювання" кримської енергомережі з мережею на нових окупованих територіях на півдні України.

Нагадаємо, з 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС - Енергодар.

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