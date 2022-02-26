Вночі з Азербайджану також має прилетіти літак з медикаментами.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заправки державної нафтової компанії Азербайджану SOCAR безплатно надаватимуть пальне каретам швидкої допомоги та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це глава держави написав у Twitter.

"За результатами моєї розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим усім заправкам SOCAR в Україні доручено безоплатно надавати пальне для машин швидкої допомоги та ДСНС. Вночі чекаємо від Азербайджану літак з медикаментами", - розповів Зеленський.

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