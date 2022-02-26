SOCAR безкоштовно заправлятиме "швидкі" та машини ДСНС / фото REUTERS
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заправки державної нафтової компанії Азербайджану SOCAR безплатно надаватимуть пальне каретам швидкої допомоги та Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Про це глава держави написав у Twitter.
"За результатами моєї розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим усім заправкам SOCAR в Україні доручено безоплатно надавати пальне для машин швидкої допомоги та ДСНС. Вночі чекаємо від Азербайджану літак з медикаментами", - розповів Зеленський.