З початку російського вторгнення знищено 5 тис. км газорозподільних мереж.

Збитки операторів газорозподільних мереж (ГРМ) через російську агресію становлять 9,9 мільярдів гривень.

Про це повідомили в "регіональній газовій компанії", до якої входять 20 облгазів.

"За три місяці війни розмір збитку від пошкодження критичної інфраструктури через дії російських загарбників досяг 9,9 млрд грн. За цей час було відновлено газопостачання для 390 тис.українських сімей", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку російського вторгнення знищено 5 тис.км газорозподільних мереж, розбито 311 одиниць високотехнологічного сучасного автотранспорту і зруйновано 6 тис. кв. м будівель.

За словами операційного директора РГК Олексія Тютюнника, зараз виробничі потужності компанії переорієнтувалися на потреби відновлення газопостачання в деокупованих областях.

Через бойові дії було відключено та пошкоджено 1 074 газорозподільних та 2 739 шафових газорегулюючих пунктів. Фахівці операторів ГРМ відновили роботу 390 газорозподільних і 929 шафових пунктів. Швидке відновлення газового обладнання відбувається завдяки власному виробництву RGC Production і мережі логістичних центрів РГК, які оперативно отримують комплектуючі від постачальників з Європи.

"Протягом травня-червня заводи у Вінниці, Дніпрі та Львові відвантажать 217 одиниць ШГРП, які будуть направлені в Київську, Чернігівську, Миколаївську, Харківську та інші області", - повідомили в компанії.

Війна і нові тарифи:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України.

Кабмін зафіксував ціну на газ для населення і важливих підприємств. Так, уряд рекомендував місцевій владі не підвищувати комунальні тарифи до кінця війни.

24 травня 2022 року з'явилася інформація про те, що п'ять теплопостачальних підприємств отримали від державного газопостачального ДК "Нафтогаз Трейдинг" листи-вимоги про сплату штрафів за порушення умов довгострокових договорів постачання газу.

26 травня з'явилася інформація про те, що "Нафтогаз" планує підняти ціну газу в 3 рази.

27 травня в "Нафтогазі" прокоментували можливе підвищення цін на опалення в три рази.

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