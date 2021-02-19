В.о. міністра зазначив, що сам особисто зацікавлений у тому, щоб енергетика ставала "зеленою", адже це чисте повітря та чисте довкілля для всіх.

На довгострокову перспективу розробляється таке рішення як збільшення податку на викиди СО2 і використання цих коштів для компенсації різниці виробникам "зеленої" електроенергії.

Читайте такожЗеленський підписав закон про "зелену" енергетикуПро це повідомляє "Економічна правда"з посиланням на заяву в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на зустрічі з представниками Європейсько-українського енергетичного Агентства та Української вітроенергетичної асоціації.

"Я прихильник "зеленого" переходу та особисто зацікавлений в тому, щоб енергетика ставала "зеленою", адже це чисте повітря і чисте навколишнє середовище для нас і наших дітей. "Зелений" перехід має бути постійним - економічно і політично. Зараз Міністерство працює над тим, щоб проблеми, які накопичилися в галузі протягом десятиліть, почали вирішуватися системно. У перспективі система повинна бути збалансованою та економічно ефективною", - сказав Вітренко.

Він, зокрема, запросив усіх учасників ринку брати участь у розробці дорожньої карти розвитку альтернативної енергетики в Україні, надавати свої пропозиції для розв'язання нагальних проблем та реалізації довгострокових перспектив.

"Я вважаю, що ми маємо розробити цю дорожню карту з максимальним залученням сторін: учасників ринку, інвесторів, стейкхолдерів, споживачів - як промислових, так і побутових. Це має бути реальний документ, що передбачає сталий розвиток галузі", - додав В.О. міністра.

У Міненерго зазначили, що для збалансування ринку альтернативної енергетики в короткостроковій перспективі зараз розглядається можливість випуску "зелених" облігацій з можливістю надання держгарантій.

"Зелені" облігації є, можливо, найбільш важливим короткостроковим заходом, оскільки воно допомагає повністю розв'язати проблему з накопиченим боргом і частково компенсувати різницю між "зеленим" тарифом і ринковою ціною цього року", - підкреслив Вітренко.

При цьому, на довгострокову перспективу розробляється таке рішення як збільшення податку на викиди СО2 і використання цих коштів для компенсації різниці виробникам "зеленої" електроенергії.

"Зараз цей податок (Carbon tax) в Україні в десятки разів менше, ніж в Європейському Союзі, водночас викиди - найбільші", - підкреслюють в Міненерго.

"Це буде справедливо: хто забруднює навколишнє середовище і негативно впливає на зміну клімату, той платить. Ті, хто робить умови життя кращими, навколишнє середовище - чистіше, отримують певну компенсацію", - сказав Вітренко.

Що цьому передувало

В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що швидким варіантом розв'язання питання боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії може стати випуск "зелених" облігацій на суму до 24 мільярдів гривень, але паралельно шукається варіант рішень, щоб уникнути накопичення такої боргу в майбутньому.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №5041, який передбачає фінансову підтримку ДП "гарантований покупець" для розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії шляхом випуску ОВДП на суму 25,014 мільярда гривень.

Державний "гарантований покупець" 4 лютого виплатив 900 мільйонів гривень, отриманих від "Укренерго", виробникам "зеленої" енергетики.

Раніше стало відомо, що перший транш погашення боргів перед виробниками "зеленої" енергетики в рамках Меморандуму буде здійснено в четвер, 4 лютого.

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" на суму до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

У червні 2020 року Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики".

Уряд за меморандумом з виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% боргу в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 мільярда гривень.

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Автор: УНІАН