Невипущена гра зібрала 1 млрд доларів пожертв – у неї все ще немає дати виходу

Розробка Star Citizen триває з 2011 року, а збір коштів – з 2012-го.

Космічний довгобуд Star Citizen офіційно подолав позначку в 1 млрд доларів залученого фінансування. На розробку проєкту вже зробили пожертви понад 6,5 млн людей з усього світу, пише IGN.

Повідомляється, що тільки за цей рік розробникам з Cloud Imperium Games вдалося залучити понад $100 млн пожертв. Багато в чому цього вдалося досягти завдяки тому, що розробник продає гравцям внутрішньоігрові кораблі з додатковими бонусами.

Щоб зрозуміти масштаб бюджету Star Citizen, журналісти порівняли його з витратами на розробку інших великих AAA-ігор. Так, GTA 5 обійшлася приблизно в $200 млн, Red Dead Redemption 2 – $250 млн, а Cyberpunk 2077 – $300 млн, що в сумі становить 750 мільйони доларів. Дивно, але у цих трьох довгоочікуваних ігор був менший бюджет, ніж у Star Citizen.

Star Citizen залишається в стані альфа-версії вже майже 14 років. Незважаючи на регулярні оновлення та розширення контенту, повноцінного релізу у симулятора досі немає. Окремо розроблювана сюжетна кампанія Squadron 42 також неодноразово переносилася і поки не отримала точної дати виходу.

Тим часом у мережі тривають суперечки щодо майбутнього проєкту. Одні гравці вважають Star Citizen унікальним космічним симулятором з безпрецедентним масштабом, тоді як інші називають його символом нескінченної розробки та агресивної монетизації.

Раніше журналістам вдалося дізнатися, як просувається розробка Star Citizen. З'ясувалося, що у них не все гаразд: величезний бюджет у сотні мільярдів доларів майже закінчився, а витрачений він був на часом дивні речі, на кшталт нового офісу в інтер'єрах космічних кораблів з гри.

