Росія використовує ЗАЕС для залякування українців та європейців.

Росія використовує Запорізьку АЕС для залякування українців і європейців з метою подальшого шантажу.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції "Шельфи північних морів".

"Погляньте ще на ситуацію на Запорізькій атомній станції. Навіщо Росія це робить? Навіщо Росії радіаційний шантаж? Та ж мета, абсолютно цинічна, абсолютно прорахована - залякувати українців, залякувати всіх європейців. Шантажувати та примушувати. Це тиск заради того, щоб російські державні пропагандисти та чиновники могли говорити, що нібито це не Росія винна, а хтось інший створив чергову кризу, і нібито на цього іншого треба впливати, і нібито треба домовлятися з Кремлем саме заради цього", - сказав він.

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Зеленський додав, що "Росія – це єдиний терорист у світі, який зумів перетворити атомну станцію на поле бою і послідовно робить все, щоб Європа дивилася, а куди ж вітер може забрати цю радіацію, якщо, не дай Боже, станеться катастрофа".

Президент вважає ненормальним, що проти "Росатом " досі немає блокуючих санкцій за радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

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