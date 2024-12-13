Міжнародне агентство з атомної енергії констатує "постійні ризики для ядерної безпеки під час військового конфлікту".

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) констатує скорочення виробництва електроенергії більшістю діючих ядерних реакторів України. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, це відбулося після нових атак на енергетичну інфраструктуру країни, що "ще більше підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки під час військового конфлікту".

"Уже втретє менш ніж за місяць кілька блоків Хмельницької, Рівненської та Південно-Української АЕС знизили рівень потужності під час масштабних бойових дій у країні, а на трьох об’єктах лунала сигналізація про авіаційний наліт", - сказав Гроссі.

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Він також повідомив, що одна з команд МАГАТЕ, дислокована в Україні, була змушена сховатися та повідомила, що чула детонації вибухівки на середній відстані від атомної станції. При цьому на відстані приблизно 300 метрів від цього місця було помічено проліт військових об’єктів:

"Наші команди, розміщені в Україні, стали свідками того, як зростаюча нестабільність енергетичної інфраструктури України внаслідок частих військових атак в останні місяці впливає на здатність безпечно експлуатувати атомні електростанції країни".

Варто зазначити, що у своїй заяві Гроссі не згадав, що чергова атака на енергетичну інфраструктуру України була здійснена країною-агресоркою.

Атака по енергосистемі України 13 грудня

У п'ятницю, 13 грудня, енергосистема України знову опинилася під масованою атакою Росії. Через масований обстріл збільшилися відключення світла. Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що через ракетну атаку відключення світла буде збільшено.

У свою чергу у ДТЕК повідомили, що Росія в ході масованого удару атакувала теплоелектростанції компанії, було пошкоджено обладнання.

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