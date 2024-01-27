Все через санкції проти Росії, які шкодять ангольським діамантам.

Ангола змушує російську транснаціональну компанію "Алроса" вийти зі спільного бізнесу "Sociedade de Catoca", якому зокрема належить четверта найбільша алмазна шахта світу.

Це пов'язано з санкціями, запровадженими проти Росії за вторгнення в Україну, які шкодять торгівлі ангольськими діамантами, повідомляє ангольське видання EXPANSÃO.

Як зазначається, минулого тижня представники ангольської влади зустрічались з російськими колегами в Дубаї (ОАЕ), для того, щоб розвʼязати питання виходу російського акціонера "Алроса" із "Sociedade Mineira de Catoca".

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Ситуація негативно впливає на Catoca, яка є четвертою за величиною алмазною шахтою у світі. Видобуток діамантів на шахті скоротився, а багато постачальників та банків відмовляються працювати з Catoca через зв'язки з росіянами.

Російській компанії належить 41% компанії. Ангольська сторона вимагає, аби росіяни пішли з бізнесу без умов, натомість росіяни хочуть компенсацій за інвестиції.

Один із можливих шляхів вирішення проблеми - це те, що "Алроса" зараз піде, але з гарантією, що вона зможе повернутися в майбутньому, коли санкції будуть зняті. Однак, з огляду на нещодавнє зближення Анголи з США, росіяни з підозрою ставляться до такого результату.

Інший варіант - це те, що росіяни продадуть свою частку акцій ангольській компанії. Однак поки що незрозуміло, чи будуть вони готові це зробити. Наразі ситуація залишається невизначеною. Вихід росіян зі спільного підприємства з видобутку діамантів необхідний для того, щоб зняти санкції з шахти, але це може бути складним завданням.

Санкції проти Росії - останні кроки світу

18 грудня 2023 року Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на обмеження її військового потенціалу та економічних можливостей. Зокрема, новий пакет санкцій передбачав заборону на російські алмази.

3 січня Рада Євросоюзу запровадила додаткові обмежувальні заходи проти російської компанії "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева.

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