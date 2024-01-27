Ангола змушує російську транснаціональну компанію "Алроса" вийти зі спільного бізнесу "Sociedade de Catoca", якому зокрема належить четверта найбільша алмазна шахта світу.
Це пов'язано з санкціями, запровадженими проти Росії за вторгнення в Україну, які шкодять торгівлі ангольськими діамантами, повідомляє ангольське видання EXPANSÃO.
Як зазначається, минулого тижня представники ангольської влади зустрічались з російськими колегами в Дубаї (ОАЕ), для того, щоб розвʼязати питання виходу російського акціонера "Алроса" із "Sociedade Mineira de Catoca".
Ситуація негативно впливає на Catoca, яка є четвертою за величиною алмазною шахтою у світі. Видобуток діамантів на шахті скоротився, а багато постачальників та банків відмовляються працювати з Catoca через зв'язки з росіянами.
Російській компанії належить 41% компанії. Ангольська сторона вимагає, аби росіяни пішли з бізнесу без умов, натомість росіяни хочуть компенсацій за інвестиції.
Один із можливих шляхів вирішення проблеми - це те, що "Алроса" зараз піде, але з гарантією, що вона зможе повернутися в майбутньому, коли санкції будуть зняті. Однак, з огляду на нещодавнє зближення Анголи з США, росіяни з підозрою ставляться до такого результату.
Інший варіант - це те, що росіяни продадуть свою частку акцій ангольській компанії. Однак поки що незрозуміло, чи будуть вони готові це зробити. Наразі ситуація залишається невизначеною. Вихід росіян зі спільного підприємства з видобутку діамантів необхідний для того, щоб зняти санкції з шахти, але це може бути складним завданням.
Санкції проти Росії - останні кроки світу
18 грудня 2023 року Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на обмеження її військового потенціалу та економічних можливостей. Зокрема, новий пакет санкцій передбачав заборону на російські алмази.
3 січня Рада Євросоюзу запровадила додаткові обмежувальні заходи проти російської компанії "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева.