Інтерчейндж в більшості банків був основним джерелом фінансування кешбеків.

Через зменшення комісії інтерчейндж, яке відбулося в листопаді, деякі банки почали скорочувати кешбэки і розглядають можливість введення плати за обслуговування дебетових карт.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, організованого "Фінансовим клубом".

Читайте такождубль перекладу

Заступник голови правління "ТАСкомбанку" Артур Муравицький зазначив, що продукти банку передбачали активне використання кешбеку як за дебетовими картками, так і кредитними. Після зниження комісії інтерчейндж банк вже прибрав кешбек з дебетових карт. Також він не виключає введення плати за обслуговування дебетових карт.

"Поки що ці продукти не будуть платними, але ми розуміємо, що, напевно, влітку наступного року, при наступній хвилі зниження інтерчейнджа, будемо для себе приймати рішення, чи вводити за дебетовими картками певну фіксовану плату за обслуговування – щомісячну або щорічну", – сказав Муравицький.

Голова Ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова зазначила, що інтерчейндж у більшості банків був основним джерелом фінансування кешбеків. Вона зазначила, що в асоціації та в НБУ виступали проти законодавчого регулювання комісії інтерчейндж.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів, що регулятор виступає проти різкого адміністративного зниження інтерчейнджа, а зниження, яке відбулося в цьому році, було трохи швидше, ніж зниження у 2018-2019 роках.

При цьому він підкреслив, що не всі банки "ділилися" інтерчейнджем, тобто направляли цю комісію на виплату кешбек клієнтам.

"Я не згоден, що два найбільших еквайєри на ринку направляли інтерчейндж на кешбеки. Наскільки я знаю, у двох державних банках програм кешбеків не було. Один з державних за мою дебетну картку списує комісію за СМС-інформування. І я побоююся, що другий державний банк також це почне робити", - сказав Шабан.

Таку поведінку він також пояснює тим, що за дебетною карткою нема на чому більше заробити, тоді як на кредиті є прострочення або заробіток на портфелі.

Інтерчейндж і зменшення кешбек:

У листопаді 2021 року компанії Visa і Mastercard ввели в дію нові зменшені розміри міжбанківських ставок (інтерчейндж) в Україні відповідно до рішення Антимонопольного комітету України.

З 26 листопада розмір ставки склав 1,2%. Подальше зниження граничних ставок інтерчейндж відбудеться відповідно до наступного графіка, узгодженого АМКУ: з 1 липня 2022 року – не більше 1%; з 1 липня 2023 року – не більше 0,9%.

Інтерчейндж - це комісія, яку банк, що обслуговує торгову точку (еквайєр), перераховує банку-емітенту, карткою якого розплатилися.

Кешбек - повернення покупцеві частини коштів, витрачених на оплату товарів або послуг.

Автор: Катерина Жирій