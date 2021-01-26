До переліку щорічних номінантів міжнародного конкурсу увійшла нова 200-гривнева банкнота.

Українська купюра номіналом 200 гривень змагається за звання Банкнота року.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"У Нацбанку України повідомили, що нова двохсотка увійшла до переліку щорічних номінантів міжнародного конкурсу, який організовує Міжнародне товариство банкнот", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед критеріїв, що мають значення для журі – художні особливості, дизайн, кольорова гама та захисні елементи.

"Крім української гривні, на перемогу в престижному конкурсі претендують ще 15 банкнот - гроші з Таїланду, Шотландії, Багам, Мексики. Усі вони були випущені у 2020 році", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

Національний банк України від 25 лютого 2020 року ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

Її дизайн практично не відрізняється від банкноти аналогічного номіналу зразка 2007 року.

На дизайні нової двохсотки змінилися лише кольори – вони стали виразнішими. А ось що змінилося, так це елементи захисту.

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Автор: УНІАН