Відповідні спори вирішуються в судовому порядку.

Стало відомо, чи можуть забирати квартири в українців за борги по комунальних послугах.

Як розповів експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко в ефірі каналу "Україна 24", це досить тривала процедура.

При цьому він пояснив, що така ймовірність зберігається.

"Насправді можуть забрати. Для цього є всі інструменти, всі механізми у постачальника. Постачальник може в спрощеному порядку подати безпосередньо до суду і отримати судовий наказ на стягнення заборгованості. Після того, як цей судовий наказ не буде оскаржений безпосередньо самим боржником, споживачем, який заборгував за житлово-комунальні послуги, то в даному випадку матеріали передаються у виконавчу службу, і виконавча служба може проводити цілий комплекс заходів - заарештовувати рахунки, обмежувати боржника в певних можливостях, в правах, заарештовувати майно зокрема", - пояснив він.

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Експерт уточнює, що безпосередньо про квартиру "навряд чи йдеться, тому що розмір заборгованості повинен бути порівнянний з вартістю житла".

"Тим більше, є в законодавстві цілий ряд можливостей щодо захисту самих мешканців, в тому числі коли мова йде про наявність зареєстрованих неповнолітніх дітей в будинку тощо. Тут проблема досить серйозна, комплексна. Потрібно не допускати боргів, а державі робити все можливе для того, щоб надалі як мінімум ці борги не накопичувалися", - зазначив Голубенко.

Відзначається, що борг українців з оплати послуг ЖКГ в кінці лютого виріс до позначки в 82,1 млрд грн, що на 1,1 млрд грн більше, ніж у січні.

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Автор: Юрій Годован