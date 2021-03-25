Держагентство закликало громадян швидше звертатися в банки, оскільки спостерігається високий попит на участь у програмі.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України підписало договори про взаємодію з реалізації держпрограми "теплих" кредитів для населення у 2021 році з "Ощадбанком" і "Укргазбанком".

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Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

"Таким чином, "Ощадбанк" та "Укргазбанк" готові почати цього року видачу населенню" теплих" кредитів, частину яких відшкодовує держава", – сказано в повідомленні.

Особливості видачі "теплих кредитів"

Зазначається, що розмір компенсації становить 35% щодо енергоефективних заходів у приватних будинках та 20% при купівлі твердопаливних котлів, з підвищенням цього розміру до 35% для субсидіантів.

Держенергоефективності закликала громадян якомога швидше звертатися в банки, оскільки спостерігається високий попит на участь у програмі.

"Як показує досвід учасників програми, Комплексна термомодернізація будинку дає кращий ефект - до 50% економії на опаленні", - цитує прес-служба в.о. голови Держенергоефективності Костянтина Гуру.

Що цьому передувало

30 вересня 2020 року Кабінет Міністрів продовжив програму "теплих" кредитів ще на рік, виділивши на її реалізацію 150 мільйонів гривень у держбюджеті на 2021 рік.

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Автор: Бредіхіна Ганна