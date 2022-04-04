Втрати державного бюджету України через війну з Росією складають близько 2 мільярдів гривень на день.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"За розрахунками Мінфіну, втрати бюджету становлять близько 2 млрд грн на день. Втрати інфраструктури за місяць війни попередньо склали 119 млрд доларів. Тобто 4,25 млрд доларів щодня. Якщо врахувати військові втрати, збільшення військових і соціальних видатків, програми підтримки, втрати економіки та підприємств, - це 565 млрд доларів", - сказав очільник уряду.
Шмигаль підкреслив, що зараз уряд активно працює над тим, щоб відновлення нашої країни було швидким. За його словами, передбачаються такі джерела фінансування: заморожені й арештовані кошти та майно Росії; кошти західних партнерів.
Прем’єр-міністр додав, що вже сьогодні ведуться перемовини про створення фонду відновлення.
Нещодавно Кабмін збільшив резервний фонд для потреб ЗСУ. Також Шмигаль назвав основні задачі України після завершення війни.