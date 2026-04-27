Назад до СРСР: помічник Путіна заявив, що планова економіка повертається до Росії

У плановій економіці всі рішення щодо виробництва та споживання товарів і послуг приймає центральний уряд.

Планова економіка, з якою понад 60 років жив Радянський Союз, повертається до сучасної Росії, вважає помічник президента РФ з економічних питань, колишній міністр економічного розвитку Максим Орешкін, пише The Moscow Times.

За його словами, про відродження принципів держплану свідчить автоматизація управлінських процесів і тотальна цифровізація економічних відносин.

"Відбувається повернення та реінкарнація планової економіки в її найкращому вигляді. Автоматизація управлінських процесів. Хто не перейшов на цифрові технології, той відстав від сучасної реальності на десятки років. Усі дані – у цифровому форматі. Зараз автоматизуються інститути, транзакції, тобто взаємовідносини людини не з природою, а взаємодія людини з людиною", – сказав Орешкін.

Відео дня

Як приклад він навів цифрові сервіси таксі, які, за його словами, перейшли на "планові" ціни.

"У таксі більше немає ринку. Є люди, яким потрібно поїхати, а все, що пов’язано з транзакцією, можна автоматизувати. Ви більше не можете вибирати, хто вас повезе, не можете вибирати ціну. Система планової економіки каже, що ви поїдете за 428 рублів, значить, ви поїдете за 428 рублів. Це планова ціна, яка є автоматично визначеною ціною для цієї поїздки", – додав чиновник.

Довідка УНІАН. Командна, або планова економіка – це економічна система, в якій основні рішення щодо господарства приймає держава або спеціальні органи планування.

У такій системі центральний уряд визначає, які товари та послуги виробляти, а також як їх споживати. У більш жорстких формах держава контролює значну частину галузей промисловості та повністю керує розподілом ресурсів і процесами виробництва. Планові органи встановлюють, що саме має бути виготовлено, і спрямовують підприємства нижчих рівнів на виконання цих завдань.

До відомих прикладів командних економік у минулому належать економіка СРСР, а також економічна система Китаю до 1978 року. Ці приклади наочно демонструють, що планова економіка веде до хронічного дефіциту товарів, неефективного розподілу ресурсів через відсутність ринкових цін, низької мотивації до інновацій та високої бюрократизації. Виробництво при плановій економіці часто не відповідає реальним потребам споживачів, а відсутність конкуренції знижує якість продукції.

Російська економіка – останні новини

У Росії фактично підтвердили, що економіка демонструє тенденцію до спаду та перебуває на межі рецесії. Очікується, що зростання валового внутрішнього продукту країни у 2026 році становитиме лише близько 1%.

Експерти пов'язують економічні проблеми Росії з кількома основними факторами.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Російська Федерація зазнала втрат у десятки мільярдів доларів через економічні санкції, запроваджені міжнародною спільнотою.

За словами фахівців, вторгнення в Україну вплинуло також на російський ринок праці та громадянське суспільство. Згідно зі звітом Фонду Карнегі, у РФ спостерігається дефіцит робочої сили, а промислові підприємства завантажені лише на рівні близько 81%.

Влада РФ відчайдушно намагається виправити ситуацію. Раніше Центральний банк Росії додатково знизив ключову процентну ставку, намагаючись стимулювати економіку країни. Цьому передував виступ Володимира Путіна, де він розкритикував чиновників за незадовільні економічні показники.

Вас також можуть зацікавити новини: