Міністри країн G7 шкодують про участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня.

Міністри фінансів країн G7 заявили, спільно з міжнародною спільнотою нададуть Україні додаткову підтримку на суму понад 24 мільярди доларів у 2022 і 2023 роках.

Вони також додали, що готові зробити більше, якщо буде потрібно, пишуть Reuters і The Hill.

"На тлі триваючої жорстокої російської агресії, пов'язаних із нею страждань українського населення та тривалого руйнування самої країни ми готові зробити більше, якщо буде потрібно", - йдеться в заяві.

У своїй заяві міністри додали, що шкодують про участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня.

"Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність з Росією у звичайній манері", – заявили міністри "Великої сімки".

Міністри фінансів також запропонували "непохитну підтримку та щиру солідарність з українським народом та урядом". "Ми продовжуємо підтримувати Україну", – йдеться в заяві.

Економіка України - прогнози

Як повідомляв УНІАН, економіка країни страждає на тлі війни, і Світовий банк прогнозує, що її вона впаде на приголомшливі 45% за підсумками року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що економіка України цього року через війну скоротиться на 35%.

Українські чиновники кажуть, що вони працюють із дефіцитом у 5 мільярдів доларів на місяць.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз наповнення бюджету відбувається завдяки випуску військових облігацій, підтримці партнерів і міжнародних фінансових організацій.

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