Міністри фінансів країн G7 заявили, спільно з міжнародною спільнотою нададуть Україні додаткову підтримку на суму понад 24 мільярди доларів у 2022 і 2023 роках.
Вони також додали, що готові зробити більше, якщо буде потрібно, пишуть Reuters і The Hill.
"На тлі триваючої жорстокої російської агресії, пов'язаних із нею страждань українського населення та тривалого руйнування самої країни ми готові зробити більше, якщо буде потрібно", - йдеться в заяві.
У своїй заяві міністри додали, що шкодують про участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня.
"Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність з Росією у звичайній манері", – заявили міністри "Великої сімки".
Міністри фінансів також запропонували "непохитну підтримку та щиру солідарність з українським народом та урядом". "Ми продовжуємо підтримувати Україну", – йдеться в заяві.
Економіка України - прогнози
Як повідомляв УНІАН, економіка країни страждає на тлі війни, і Світовий банк прогнозує, що її вона впаде на приголомшливі 45% за підсумками року.
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що економіка України цього року через війну скоротиться на 35%.
Українські чиновники кажуть, що вони працюють із дефіцитом у 5 мільярдів доларів на місяць.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз наповнення бюджету відбувається завдяки випуску військових облігацій, підтримці партнерів і міжнародних фінансових організацій.