Найменшу суму коштів українці витратили на охорону здоров'я, найбільшу - на продукти харчування.

За минулий 2020 рік українці витратили майже три трильйони гривень.

Читайте такожВажкий 2020 рік: споживчі настрої українців погіршилисяПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на дані Держстату.

"Найбільше грошей виділяли на харчові продукти – понад один трильйон гривень. 141 мільярд українці сплатили за одяг і взуття. І майже триста мільярдів – на транспорт", - йдеться у повідомленні.

Ще понад 200 мільярдів витратили на тютюн та алкоголь. Це значно більше ніж на здоров'я. На нього пішло 165 мільярдів гривень.

За 2020 рік українці витратили:

1,1 трильйона гривень – на харчові продукти;

141 мільярд гривень – на одяг і взуття;

292 мільярди гривень – на транспорт;

210,6 мільярда гривень – на алкоголь та тютюн;

165 мільярдів гривень – на охорону здоров'я.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося, що пандемія COVID-19 змінила споживчу поведінку більшості українців.

За рік карантину понад 60% людей почали менше купувати алкоголь, рідше відвідували ресторани, а кожен третій українець почав більше витрачати на медичні товари.

Водночас більшу частину доходу українці витрачають на продукти й лише 8% від прибутку вдається відкладати.

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Автор: Андрій Кібальний