Минулого року українці найбільше грошей витратили на їжу / REUTERS
За минулий 2020 рік українці витратили майже три трильйони гривень.
Читайте такожВажкий 2020 рік: споживчі настрої українців погіршилисяПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на дані Держстату.
"Найбільше грошей виділяли на харчові продукти – понад один трильйон гривень. 141 мільярд українці сплатили за одяг і взуття. І майже триста мільярдів – на транспорт", - йдеться у повідомленні.
Ще понад 200 мільярдів витратили на тютюн та алкоголь. Це значно більше ніж на здоров'я. На нього пішло 165 мільярдів гривень.
За 2020 рік українці витратили:
- 1,1 трильйона гривень – на харчові продукти;
- 141 мільярд гривень – на одяг і взуття;
- 292 мільярди гривень – на транспорт;
- 210,6 мільярда гривень – на алкоголь та тютюн;
- 165 мільярдів гривень – на охорону здоров'я.
Що цьому передувало
- Раніше повідомлялося, що пандемія COVID-19 змінила споживчу поведінку більшості українців.
- За рік карантину понад 60% людей почали менше купувати алкоголь, рідше відвідували ресторани, а кожен третій українець почав більше витрачати на медичні товари.
- Водночас більшу частину доходу українці витрачають на продукти й лише 8% від прибутку вдається відкладати.
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