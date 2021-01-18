Українці закінчили 2020 рік з меншим рівнем споживчого оптимізму в порівнянні з кінцем 2019 року.

Індекс споживчих настроїв українців у грудні 2020 року становить 65,9 пункту за 200-бальною шкалою, що на 26,3 пункту менше у порівнянні з груднем 2019 року.

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"Українці закінчують 2020 рік з меншим рівнем споживчого оптимізму в порівнянні з кінцем 2019 року. Індекс споживчих настроїв в грудні 2020 року скоротився на 26,3 пункту в порівнянні з груднем 2019 року: з позначки 92,2 до 65,9", – йдеться в дослідженні.

Згідно з дослідженням, в грудні показник індексу очікуваної динаміки безробіття скоротився на 3,0 п. - до 144,6 п., а індекс інфляційних очікувань не зазнав істотних змін і склав 186,7 п.

При цьому очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 7,0 п. - до 147,8 п.

Разом з тим найбільших втрат зазнав Індекс очікувань розвитку економіки в найближчий рік, скоротившись на 44,0 п. - з 99,0 до 55,0.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового дослідження домогосподарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років. Вибірка репрезентативна за статтю та віком, враховує міське та сільське населення та розмір населеного пункту. Статистичне відхилення не перевищує 3,2%. Польовий етап грудневої хвилі проводився з 8 по 23 грудня. Дослідження не проводилося в Автономній Республіці Крим, а в Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, контрольованих Україною.

Що цьому передувало

Споживча інфляція в Україні у грудні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2019 року - становить 5%, прискорившись з 4,1% роком раніше.

Національний банк України очікує у 2021 році прискорення зростання інфляції до 6,5% під впливом подальшого пожвавлення економіки, ефекту від нинішнього ослаблення гривні, а також підвищення мінімальної зарплати, яке підштовхне внутрішній попит.

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Автор: Богдан Слуцький