Продаж валюти перевищив її покупку одинадцятий місяць поспіль.

Українці в жовтні продали через банківську систему 1,357 мільярда доларів, що на 53,5 мільйона доларів більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.

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Згідно з даними на сайті Національного банку України, продаж валюти перевищив її покупку одинадцятий місяць поспіль.

З початку року, за січень-жовтень, українці продали через банківську систему на 1,3 мільярда доларів більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.

Що цьому передувало

Українці у 2019 році продали через банківську систему 14,943 мільярда доларів, що на 176,8 мільйона доларів більше готівкової іноземної валюти, ніж купили.

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Автор: Катерина Жирій