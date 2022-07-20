Економісти попереджають, що Україна прямує до фінансової кризи, якщо не стримає дефіцит і не ревальвує гривню.

Міністерство фінансів України у середу, 20 липня, попросить іноземних приватних кредиторів погодитись на відстрочку виплати боргу.

Про це пише Financial Times із посиланням на людей, знайомих із питанням. Україна планує зробити перший крок у реструктуризації свого іноземного суверенного боргу, оскільки уряд прагне зберегти готівку для затяжної війни з Росією.

Як повідомляла Економічна правда, Кабмін підписав запит про дворічний мораторій на погашення непогашених єврооблігацій на суму $3 млрд. Зміна термінів буде рівносильною українському дефолту.

FT зазначає, що цей крок означатиме розворот для Києва — з початку повномасштабного вторгнення Україна наполягала на повному виконанні своїх зобов'язань, щоб зберегти довіру міжнародних інвесторів та доступ до ринку, незважаючи на тиск з боку деяких офіційних кредиторів із вимогою відстрочити платежі.

Це рішення діятиме протягом наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.

За словами співрозмовників видання, уряд також відклав і виплати за випущеними у 2015 році ВВП-варантами. Також повідомляється, що умови виплат за варантами можуть змінити.

Раніше передбачалося, що до 2025 року максимальний розмір виплат цього інструменту обмежувався 1% ВВП, а після — з урахуванням темпів зростання економіки. Однак, рішенням уряду розмір виплат можуть обмежити до 0,5% ВВП до кінця 2027 року.

Раніше у МВФ зазначили, що Україна "акуратно" обслуговує зовнішній борг і країні не потрібні відстрочки платежів. Фонд закликав підтримувати країну грантовим фінансуванням.

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