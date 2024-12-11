Пишний заявив, що підписаний банками меморандум зменшить можливості фінансування тіньової економіки.

Днями кілька банків України підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив суть цього документу.

За його словами, йдеться не про ужорсточення, зниження лімітів чи "закручування гайок". Він наголосив, що меморандум не ужорсточує меморандум фінансовий моніторинг та оцінювання клієнта в банках.

"Банки як застосовували ризик-орієнтовний підхід до оцінки клієнтів, а відповідно й рішень про їх обслуговування, так і використовують. Крім того, успішна реалізація меморандуму, навпаки, може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на вихідні P2P перекази, який ми вимушені були запровадити в жовтні строком на пів року", – акцентував Пишний.

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Він також зазначив, що меморандум не запроваджує додаткових обмежень для клієнтів банків-підписантів.

"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів", – продовжив він.

Зазначені в документі ліміти стосуються тільки тих клієнтів, які не надали документів на підтвердження своїх доходів – особливо тих, хто визначений "високоризиковими":

"По суті, не мають жодних документів! Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази. Так, всього 1%, але саме вони активно задіяні в мережі "дропів" та є основою цього мільярдного "дроп"-трафіка".

Пишний також запевняє, що меморандум не позначиться на роботі волонтерів. Водночас він зазначив, що зараз клієнтам не потрібно оновлювати дані про доходи чи нести в банки якісь довідки.

"Взаємодія з банками продовжується в стандартному режимі. Меморандум не передбачає подання якихось додаткових довідок чи оновлення даних клієнтами. Розумію, що на цьому важливо зупинитися і що це питання може постати, оскільки сьогодні не всі українці можуть особисто прийти до відділення. Насамперед це стосується наших військових, які несуть службу на лінії фронту, та тимчасово переміщених осіб у межах країни. Жодних вимог щодо додаткової ідентифікації Меморандум не містить, адже вона відбулася під час відкриття рахунку", – пояснив глава НБУ.

При цьому Пишний наголосив, що підписаний банками меморандум зменшить можливості фінансування тіньової економіки. За його словами, ця ініціатива – "ніщо інше, як упорядкування всіх процесів та підходів, які вже існують, щоб разом не дати використовувати платіжну інфраструктуру для фінансування незаконної діяльності".

"Сьогодні це і ухилення від сплати податків, що вимірюється мільярдами гривень, які рухаються повз державний бюджет. Це фінансування терористичної та диверсійної діяльності, коли через "дроп-центри" Росія оплачує підпали та вибухи в наших містах. Це загалом обслуговування тіньової економіки, яка позбавляє Україну величезного ресурсу, потрібного для оборони країни", – резюмував він.

Меморандум банків: що треба знати

Днями стало відомо, що Національний банк підписав меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг з двома профільними асоціаціями та чотирма банками: "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк" та "Універсал банк" (monobank). Зазначалося, що повʼязують цей крок з потребою в протидії нелегальним платіжним операціям та відмиванню грошей.

Відповідно до цього меморандуму, для клієнтів з високим ризиком посилять перевірки, зокрема щодо походження коштів і рівня доходів. Також діятимуть ліміти планових операцій за рахунками. З 1 лютого 2025 року ліміт становитиме до 150 000 грн на місяць; з 1 червня 2025 року – до 100 000 грн на місяць.

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