Нацбанк знизив облікову ставку: що буде з інфляцією та ВВП в Україні

За результатами 2026 року інфляція знизиться помірно – до 7,5%.

Національний банк України знизив облікову ставку з 15,5% до 15% з 30 січня 2026 року.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, правління регулятора вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, ураховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням.

За словами Пишного, у попередні місяці інфляція надалі знижувалася. Така динаміка зумовлювалася передусім ефектами вищих урожаїв, а також певним зменшенням тиску на ринку праці та збереженням стійкої ситуації на валютному ринку.

За оцінками НБУ, річні темпи зростання споживчих цін знизилися й у січні. Зниження інфляції триватиме й у наступні місяці, передусім завдяки подальшому відображенню ефектів від вищих урожаїв 2025 року.

"Водночас вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми. Разом із ефектами низької бази порівняння вони спричинять помірне пришвидшення інфляції у другому півріччі. Тож за результатами 2026 року інфляція знизиться помірно – до 7,5%", - сказав Пишний.

Що стосується економічного зростання, за оцінками НБУ, наприкінці 2025 року економіка пожвавилася завдяки активнішому збору врожаїв, а також на тлі нарощування бюджетних видатків. Водночас через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії впродовж останніх місяців НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році – до 1,8%.

"Нарощування врожаїв та інвестиції у відбудову інфраструктури й оборонний комплекс забезпечать подальше відновлення економіки. Однак ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність. З огляду на це реальний ВВП у 2026 році зросте помірно – на 1,8%", - сказав голова Нацбанку.

За його словами, очікуваних обсягів зовнішньої допомоги вистачатиме для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та збереження міжнародних резервів на достатньому рівні для підтримання стійкості валютного ринку. При цьому перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку.

У грудні НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Тоді голова національного регулятора Андрій Пишний зазначив, що на тлі збереження проінфляційних ризиків, зокрема пов'язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням, таке рішення необхідне для підтримання привабливості гривневих інструментів та стійкості валютного ринку.

