За словами Шмигаля, це має допомогти в боротьбі з тіньовою економікою.

Кабінет міністрів планує повернути планові перевірки бізнесу, що допоможе боротися з тіньовою економікою.

Про це під час зустрічі з бізнесом "EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Рішенням уряду ми плануємо все-таки повернути можливість здійснювати планові перевірки та здійснювати перевірки за певними сигналами ризик-орієнтованої системи, яка є в податковій", - сказав він.

Що цьому передувало

Податкова служба України в січні-листопаді 2020 року провела 21,9 тис. документальних перевірок, що на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

3 лютого 2021 року Кабінет Міністрів України скоротив терміни дії мораторію на проведення деяких видів податкових перевірок.

Згідно з повідомленням, рішенням уряду надається дозвіл на проведення перевірок, зокрема, тимчасово зупинених і незавершених документальних та фактичних перевірок, які були розпочаті на дату введення мораторію; документальних перевірок щодо дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями або валютної виручки за експортними операціями; позапланових документальних перевірок, необхідність проведення яких виникла за результатами розгляду скарг на дії або бездіяльність контролюючих органів щодо неправомірного нарахування грошових зобов'язань платників податків й т. ін.

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Автор: Дмитро Шварц