Заборона на проведення документальних перевірок фізосіб-підприємців залишається незмінною.

Кабінет Міністрів України скоротив терміни дії мораторію на проведення деяких видів податкових перевірок. Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні 3 лютого.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

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Згідно з повідомленням, рішенням уряду надається дозвіл на проведення перевірок, зокрема, тимчасово зупинених і незавершених документальних та фактичних перевірок, які були розпочаті на дату введення мораторію; документальних перевірок щодо дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями або валютної виручки за експортними операціями; позапланових документальних перевірок, необхідність проведення яких виникла за результатами розгляду скарг на дії або бездіяльність контролюючих органів щодо неправомірного нарахування грошових зобов'язань платників податків й т. ін.

Своєю чергою, заборона на проведення документальних перевірок фізосіб-підприємців залишається незмінною.

"Мораторій на виконання державою контрольної функції в податковій сфері був виправданий на початку карантинних заходів COVID-19, коли бізнес був майже зупинений у зв'язку з жорстким карантином. Але з кожним днем відсутність контролю за сплатою податків з боку держави стає все більш деструктивною не тільки для бюджету, а й для бізнесу, який працює чесно", - цитує прес-служба заступника міністра фінансів Світлану Воробей.

За її словами, несплата податків одними значно зменшує шанси на отримання допомоги тими, хто в умовах пандемії найбільше її потребує - пенсіонерами, інвалідами та тими, хто тимчасово залишився без роботи.

"Таким чином, помірне надання дозволу на проведення деяких видів податкових перевірок - це не збільшення тиску на бізнес, а відновлення можливості забезпечити рівні умови ведення бізнесу для всіх", - наводяться в повідомленні слова Воробей.

Що цьому передувало

Податкова служба України в січні-листопаді 2020 року провела 21,9 тис. документальних перевірок, що на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Автор: Катерина Жирій