Уряд серйозно розширив перелік товарів критичного імпорту, поділився прем'єр.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні розширив перелік товарів критичного імпорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кабінет міністрів суттєво розширив перелік товарів критичного імпорту. Його поповнили, зокрема, м’ясо та їстівні субпродукти, молоко та молочні продукти, овочі, горіхи, кава, чай, зернові культури, пшеничне борошно, соки, жири та олії, цукор та кондитерські вироби. Також до списку було включено низку товарів військового призначення", - сказав він.

Також Шмигаль повідомив про створення координаційного центру із забезпечення продовольчими продуктами, ліками, питною водою та паливом, який буде працювати 24/7 для забезпечення постраждалих від війни міст та регіонів усім необхідним.

Крім цього, уряд на час дії воєнного стану спростив процедуру закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб армії, для потреб оборони України, забезпечення життєдіяльності населення та функціонування держави. Такі закупівлі будуть здійснюватися за рішенням керівника замовника або органу управління державним майном.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.