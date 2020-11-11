Місія "Ощада" полягає в підтримці та посиленні позиції провідного універсального банку країни.

Кабінет Міністрів України в ході сьогоднішнього засідання схвалив основні напрямки діяльності державного "Ощадбанку" на 2020-2024 роки, що стало необхідним після затвердження урядом у вересні оновлених принципів стратегічного реформування державного банківського сектора.

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Згідно з пояснювальною запискою до проекту розпорядження, відповідно до основних напрямків діяльності "Ощадбанку" на 2020-2024 роки, місія банку полягає в тому, щоб підтримувати та посилювати позицію провідного універсального Банку України, діяльність якого буде, зокрема, зосереджена на корпоративному банкінгу, збільшенні присутності в сегменті мікро-, малого та середнього бізнесу, зміцненні позицій в роздрібному кредитуванні та комісійних продуктах.

Що цьому передувало

2 вересня Кабінет Міністрів України затвердив запропонований Міністерством фінансів варіант стратегії реформування державного банківського сектора.

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

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Автор: Катерина Жирій