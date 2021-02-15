Кабмін істотно розширив критерії для позичальників.

Кабінет міністрів спростив доступ до програми пільгового іпотечного кредитування під 7%, істотно розширивши критерії для позичальників, повідомляється на сайті уряду.

Згідно повідомлення, постановою Уряду передбачено виключення визначення категорій осіб, які можуть бути позичальниками.

Читайте такожУкраїнці почали активніше брати іпотечні кредити

Тепер, щоб стати учасником Програми «Доступна іпотека» під 7%, не обов'язково перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім'єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком або працівником бюджетної сфери.

Також скасовано вимогу щодо забезпечення житлом на рівні 13,65 кв.метра на одного члена сім'ї або проживання в гуртожитку мешканцями аварійних та старих будинків. Також постановою внесено ряд технічних правок, запропонованих банківським співтовариством.

Здешевлення іпотечних кредитів в Україні

12 червня 2020 року Національний банк України продовжив цикл пом'якшення монетарної політики та знизив облікову ставку до історичного мінімуму в 6% річних.

Чистий прибуток українських банків за січень-травень 2020 року виріс на 23,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 28,964 млрд грн.

24 червня 2020 року заступник голови НБУ Катерина Рожкова прогнозувала рекордно низькі ставки за кредитами до кінця року.

За даними НБУ, обсяги іпотечного кредитування в Україні за підсумками 9 місяців 2020 року зросли на 16%, до 2,3 млрд грн, через підвищення середнього розміру кредиту.

В Україні середні ставки за гривневими кредитами для компаній у третьому кварталі 2020 року скоротилися на 1 п.п. і склали 9,6% річних, а за кредитами фізособам — скоротилися на 1,9 п. п., до 30,9% річних.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечний кредит. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які бажають придбати квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно. В іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року.

4 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що проект щодо зниження ставок за іпотечного кредитування до 7% річних буде запущений з 1 березня.

11 лютого 2021 року в Мінфіні розкрили подробиці іпотеки під 7%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел