Програма передбачає щомісячну компенсацію витрат на зарплату в розмірі 6,5 тис. грн за кожного працівника впродовж двох місяців.

Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду державного бюджету 200 мільйонів гривень на виплату роботодавцям компенсації за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

Програма передбачає щомісячну компенсацію витрат на зарплату в розмірі 6,5 тис. грн за кожного працівника впродовж двох місяців. Така державна підтримка спрямована на зменшення безробіття та підвищення економічної активності українського бізнесу.

"Зараз наше завдання – стимулювати бізнес брати на роботу переселенців. З одного боку, це дозволить відновити роботу підприємств, з іншого – допоможе людям заробляти та годувати свої родини", – зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

У міністерстві нагадали, що для участі у програмі та отримання компенсації, підприємству необхідно укласти трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою. Дані про працевлаштовану особу можна подати через портал "Дія" або ж надавши заяву до Державної служби зайнятості.

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