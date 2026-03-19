В ЄС не змогли переконати Орбана зняти вето на 90 мільярдів євро для України, - Politico

Прем'єр Угорщини продовжує блокувати надання коштів для України.

За словами чотирьох анонімних дипломатів та чиновників, лідерам ЄС не вдалося переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від свого спротиву в наданні кредиту на суму 90 млрд євро для фінансування військових потреб України.

Зазначається, що кредит обговорювали півтори години. Проте ця дискусія не дала чіткого шляху до угоди.

За словами одного з дипломатів, президент Європейської ради Антоніу Кошта різко засудив поведінку Орбана як "неприйнятну" та порушення умов співпраці, на яких ґрунтується ЄС.

За даними джерела Politico, Кошта зазначив, що жоден лідер раніше не порушував "цю червону лінію".

Як писав УНІАН, 19 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на засіданні Європейської Ради він не підтримає надання Україні кредиту на 90 млрд євро. За його словами, спочатку мають бути відновлені поставки російської нафти через нафтопровід "Дружба", який проходить через територію України.

При цьому агентство Reuters писало, що лідери Євросоюзу тиснутимуть на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб він розблокував критично важливий кредит для України на 90 мільярдів євро.

Раніше, 24 лютого, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що кредит для України на 90 млрд євро буде затверджено "тим чи іншим чином". Урсула фон дер Ляєн тоді наголосила, що Україна до Великодніх свят має отримати перший оборонний пакет, профінансований з коштів, які будуть передбачені з цього кредиту на 90 млрд євро.

