Орбан назвав єдину умову, за якої Угорщина розблокує 90-мільярдний кредит для України

Угорський прем’єр вважає "казками" усі заяви щодо наміру відновити нафтопровід "Дружба".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголосив, що 19 березня на засіданні Європейської Ради не підтримає затвердження рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро. За його словами, спочатку мають бути відновлені поставки російської нафти через нафтопровід "Дружба", який проходить через територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Орбан сказав журналістам перед початком саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

"Ми хотіли б отримувати нафту, яка наша, з України, і яку зараз заблокували українці. Я ніколи не підтримаю жодного рішення тут, яке буде на користь України. Угорці досі не можуть отримати нафту, яка нам належить", - наголосив Орбан.

Він зазначив, що угорська позиція дуже проста стосовно можливості затвердження кредиту Україні обсягом 90 млрд євро.

"Ми готові підтримати Україну тоді, коли отримаємо нафту, яка заблокована ними. До того моменту Угорщиною не буде підтримане жодне рішення, яке буде на користь України", - констатував Орбан.

При цьому, коли журналісти уточнили, що українці готові запустити нафтопровід "Дружба", угорський прем’єр непохитно заявив, що його країна чекає на відновлення поставок російської нафти.

"Ми чекаємо на нафту. Усе інше – це казки. Тому ми віримо лише у факти. Нафта має постачатися до Угорщини. І потім буде новий розділ. До того часу ми не можемо підтримати будь-яку проукраїнську пропозицію", - підкреслив Орбан і додав, що інших варіантів не існує.

За його словами, він говорить не про політику, а про існування Угорщини. Крім того, політик натякнув, що його країна також не підтримуватиме формалізацію переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, нафтопровід "Дружба" 27 січня зазнав російського удару. Транзит нафти до Угорщини та Словаччини припинився. Європейський Союз пообіцяв надати Україні технічну підтримку і фінансування для відновлення пошкодженого нафтопроводу, яким російська нафта транспортується до Угорщини та Словаччини.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна може відновити транзит російської нафти вже через півтора місяця, коли будуть відновлені технічні можливості насосної станції "Броди".

24 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що кредит для України на 90 млрд євро буде затверджено "тим чи іншим чином". За її словами, Україна до Великодніх свят має отримати перший оборонний пакет, профінансований з коштів, які будуть передбачені з цього кредиту на 90 млрд євро.

