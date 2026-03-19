Кредит на €90 млрд для України під загрозою: ЄС готує жорсткий тиск на Орбана, - Reuters

Україна може зіткнутися з дефіцитом коштів уже за кілька тижнів.

Лідери Європейського Союзу тиснутимуть на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб він розблокував критично важливий кредит для України на 90 мільярдів євро, який має підтримати Київ у протистоянні російському вторгненню.

Як пише Reuters, у грудні лідери ЄС погодили цей кредит, однак Орбан, який зберігає теплі відносини з Росією та неодноразово конфліктував із президентом України Володимиром Зеленським, минулого місяця заблокував його. Причиною він назвав суперечку навколо пошкодженого російським ударом нафтопроводу "Дружба".

На саміті в Брюсселі інші лідери 27 країн Євросоюзу, за даними дипломатів, планують вказати на домовленість, досягнуту цього тижня із Зеленським – відремонтувати трубопровід за технічної та фінансової підтримки ЄС. Вони також закликатимуть Орбана відмовитися від блокування кредиту.

Позиція Орбана викликала обурення серед інших європейських лідерів, адже Україна може зіткнутися з дефіцитом коштів уже за кілька тижнів без нового фінансування. Крім того, його відмова ставить під сумнів довіру до Європейської ради – найвищого органу ухвалення рішень у Євросоюзі.

Орбан, союзник президента США Дональда Трампа у жорсткій передвиборчій кампанії, часто конфліктував із основними політиками ЄС, але раніше він не відмовлявся від уже погоджених спільних рішень.

"У грудні ми ухвалили політичне рішення – на рівні Європейської ради. Тепер настав час його виконати", – заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс.

Особливе роздратування у багатьох чиновників викликає те, що Орбан раніше домігся виключення для Угорщини з фінансування цього кредиту – разом із Чехією та Словаччиною. Втім, сам Орбан поки не демонструє готовності відступити.

Блокування кредиту ЄС для України – останні новини

Лідери Євросоюзу ще у грудні 2025 року погодили надання Україні масштабного кредиту, який має покрити фінансові потреби держави до 2027 року. Однак Угорщина блокує виділення коштів через зупинку транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба", який РФ пошкодила в січні дроновим ударом.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із жорсткою заявою щодо фінансової допомоги Україні, закликавши Європейський Союз терміново розблокувати пакет на 90 мільярдів євро, навіть попри позицію окремих держав.

