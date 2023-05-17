Отримати перший транш від EDCF в розмірі до 300 млн доларів Україна зможе вже цього року

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко під час візиту до Південної Кореї підписала попередню угоду між урядами двох країн, яка надасть Україні можливість отримувати пільгові кредити від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF).

Як йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства економіки, Україна включена до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва з Республікою Корея в рамках програми Офіційної допомоги розвитку.

За словами Юлії Свириденко, отримати перший транш від EDCF в розмірі до 300 млн доларів Україна зможе вже цього року – протягом трьох-чотирьох місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується за місяць від сьогоднішньої надзвичайно важливої події.

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"Наступний транш до 3 млрд доларів стане доступним в 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до 8 млрд доларів по мірі наповнення пайплайну проектів. Також Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів", - цитує Свириденко її пресслужба.

Планується, що кошти будуть залучені на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може складати до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років. Позики надаватимуться Експортно-імпортним банком Кореї.

Для залучення фінансування конкретних проектів будуть укладатися окремі кредитні договори. Зі свого боку, Уряд Кореї може надавати гранти та технічну допомогу для підготовки та оцінки проектів. Крім того, планується відкриття офісу EDCF в Україні.

Фонд співробітництва в економічному розвитку

Фонд співробітництва в економічному розвитку (EDCF) є спеціальним підрозділом Корейського Експортно-Імпортного Банку та був заснований у 1987 році з метою сприяння економічному співробітництву між Кореєю та країнами, що розвиваються. Фонд надає фінансову підтримку країнам-партнерам для їх промислового розвитку та економічної стабільності.

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