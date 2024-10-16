Андрій Пишний зазначив, що вивчається досвід щодо врегулювання ринку віртуальних активів.

Голова Національного банку України Андрій Пишний пояснив позицію регулятора щодо криптовалют. Він зазначив, що єдиним законним засобом платежу є гривня.

"Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу. Чи працюємо ми над цим викликом? Так, працюємо", - заявив Пишний інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що вивчається досвід щодо врегулювання ринку віртуальних активів. За його словами, після введення ліміту в розмірі 150 тисяч на місяць недобросовісні особи активніше використовуватимуть криптоактиви у своїй незаконній діяльності.

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"Я розумію, що це вимагає від нас і від інших стейкхолдерів відповідної реакції. Зокрема, з нашого боку ми посилили регуляції щодо фактів безліцензійної діяльності, яка часто пов'язана з функціонуванням саме ринку віртуальних активів", - підсумував Пишний.

Криптовалюта в Україні - останні новини

У квітні 2023 року Європейський парламент підтримав перший перелік правил Євросоюзу з регулювання ринків криптоактивів MiCA.

Згідно з ухваленими правилами, фірми, що виробляють і торгують криптоактивами, повинні мати ліцензію Національного регулювального органу. Регламент MiCA передбачає захист інвесторів і споживачів у країнах ЄС, а також підтримку стабільності та прозорості в криптоіндустрії.

17 квітня перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна планує ухвалити європейські норми з регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.

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