У лютому до загального фонду державного бюджету надійшло 67,3 мільярда гривень.

За оперативними даними Державної казначейської служби, у лютому до загального фонду державного бюджету надійшло 67,3 мільярда гривень, розпис виконано на 101,9%.

Читайте такожШмигаль не бачить проблем у бюджеті-2021 з дірою в 6% ВВП

Про це передає прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що з платежів, справляння яких контролює Державна податкова служба, надходження склали 37,7 мільярда гривень, або 103,2% від розпису лютого, в тому числі податок на доходи фізосіб і військовий збір – 10,3 мільярда гривень; податок на прибуток підприємств – 5,3 мільярда гривень; рентна плата за користування надрами – 4,6 мільярда гривень; акцизний податок з вироблених в Україні товарів – 4,6 мільярда гривень; податок на додану вартість – 9,4 мільярда гривень (зібрано 21,9 мільярда гривень, відшкодовано 12,5 мільярда гривень).

Надходження до загального фонду держбюджету митних платежів склали 26,9 мільярда гривень, або 100,7% від розпису лютого. Із загальної суми надходжень 24,8 мільярда гривень надійшло у вигляді податку на додану вартість, 2 мільярди гривень - ввізного мита.

Загалом, за даними Мінфіну, до загального фонду державного бюджету за перші два місяці 2021 року надійшло 124,9 мільярда гривень, або 104% від розпису звітного періоду.

"За оперативними даними ДКСУ за січень-лютий 2021 року, видатки по загальному фонду державного бюджету становили 154,2 мільярда гривень, або 90,7% від розпису звітного періоду. Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції та дотації місцевим бюджетам здійснювалося в повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що за січень-лютий загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 28,3 мільярда гривень при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 49,3 мільярда гривень.

Фактичні Державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-лютий 2021 року становлять 74,3 мільярда гривень, або 68,6% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 74,3 мільярда гривень. Із зовнішніх джерел станом на 1 березня коштів не надходило.

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-лютий 2021 року склали 51,5 мільярда гривень (97,9% плану), платежі з обслуговування – 13,8 мільярда гривень (92,2% плану).

Що цьому передувало

За даними Державної казначейської служби, у січні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 57,6 мільярда гривень, розпис було виконано на 106,5%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій