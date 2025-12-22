Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,49 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 23 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,15 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, дещо полабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,49 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,21/42,24 грн/дол., а євро - 49,58/49,60 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 22 грудня знизився на 10 копійок і складав 42,43 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складав 49,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,79 гривні, а євро - за курсом 48,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 4 копійки і складав 42,48 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,03 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 11 копійок і складав 49,89 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,20 гривні за євро.

